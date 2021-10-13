У Apple не получается выпустить запланированное количество iPhone

Apple может сократить производство iPhone 13 в этом году из-за глобального дефицита чипов, сообщил Bloomberg.
В компании ожидают, что смартфонов этой модели будет выпущено на 10 млн единиц меньше, говорят источники агентства.
По их словам, Apple планировала произвести за последние три месяца этого года 90 млн новых моделей iPhone. Однако теперь компания сообщила партнерам-производителям, что общий объем будет меньше, поскольку компании Broadcom и Texas Instruments (TI), занимающиеся производством полупроводников, не справляются с поставкой достаточного количества компонентов, пишет Bloomberg.
Apple представила новые модели смартфонов 14 сентября.
Проблема с нехваткой чипов возникла еще до пандемии коронавируса и позже осложнилась из-за ряда других факторов, в том числе из-за распространения более заразного индийского штамма коронавируса, что привело к закрытию некоторых заводов.
От нехватки электронных компонентов страдает и автомобильная промышленность. По прогнозу Boston Consulting Group, из-за дефицита полупроводников глобальное производство автомобилей в 2021 году может сократиться на 7–9 млн единиц.
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