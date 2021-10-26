Дело о пьяном ДТП нардепа Трухина пытаются «заболтать», - политолог

Исполнилось два месяца со дня скандального ДТП нардепа от «Слуги народ» Александра Трухина. Учитывая, что за это время следствие даже не установило, кто был за рулем его автомобиля, ждать результатов расследования не стоит.
Об этом заявил политолог, председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко.
«Я думаю, что уже никакого объективного расследования не будет. Если бы хотели провести объективное расследование — его провели бы по горячим следам. Скорее всего, в данной ситуации, это просто попытки заболтать дело, с тем, что бы о нем потихоньку забыли», — полагает он.
Эксперт считает, что власть сознательно «отмазывает» своего человека.
«Он, скажем так, не последний человек в полтавской политической иерархии, также он принадлежит к партии „Слуга народа“. Соответственно, люди, принадлежащие к правящей партии, и вообще, к политической элите, они у нас неприкосновенные», — отметил политолог.
Напомним, ДТП с участием Трухина произошло еще 23 августа.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Audi-A8, среди которых был Трухин, водитель автомобиля Ford Kuga и его пассажиры, в частности глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, и два пассажира автомобиля Daewoo — дети, получили телесные повреждения.
Полиция передала дело о ДТП с участием Трухина в ГБР, где до сих пор даже не установили, кто именно был за рулем автомобиля депутата.
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