Кличко раздаст материальную помощь ко Дню защитников и защитниц Украины

В Киеве семьям погибших участников революции Достоинства и антитеррористической операции на Донбассе по случаю Дня защитников и защитниц Украины будет предоставлена материальная помощь, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).
«Выплата материальной помощи — одна из многих мер по поддержке ветеранов АТО, участников Революции Достоинства, их семей. В этом году помощь составляет от 800 до 1500 грн. Всего же ее получат 31,623 тыс. киевлян», — цитирует пресс-служба ведомства заместителя главы КГГА Марину Хонду.
По информации КГГА, выплаты поступят на счет многофункциональной электронной карты «Муниципальная карта «Карточка киевлянина». Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этого гражданина будет выплачена членам семьи умершего.
14 октября в Украине отмечается День защитников и защитниц Украины.
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