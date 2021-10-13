Минобразования рекомендует школам объявить каникулы с 18 октября

Министерство образования и науки Украины рекомендует учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября.

«За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 по всей территории Украины, согласно данным Минздрава, стремительно возросло. Согласно решению Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и предложению Минздрава, Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18.10.21», — написал министр образования и науки Сергей Шкарлет в Телеграм-канале.

Отмечается, что в своем письме ведомство также обратилось в местные органы власти с рекомендацией принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и работников школ.

«Действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними определяются исключительно решением педагогического совета учебного заведения. Поэтому, обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям министерства», — добавил Шкарлет.