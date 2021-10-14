Войти
Путин прокомментировал планы оставаться президентом до 84 лет
соседи
Путин прокомментировал планы оставаться президентом до 84 лет
Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц Украины
официально
Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц Украины
Шмыгаль рассказал, что даст соглашение об «открытом небе» с ЕС
евроинтеграция
Шмыгаль рассказал, что даст соглашение об «открытом небе» с ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

авиапром
RSS

Boeing нашла новые дефекты в самолетах 787 Dreamliner

437
Boeing нашла новые дефекты в самолетах 787 Dreamliner

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, выявил новые дефекты в самолетах линейки 787 Dreamliner, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Boeing столкнулся с новым дефектом самолетов модели 787 Dreamliner. ... Проблема заключается в том, что некоторые титановые части самолетов модели 787, построенных за последние три года, оказались слабее, чем они должны быть», — говорится в сообщении газеты.

Проблемы с этими деталями являются не первыми дефектами Dreamliner. В июле Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что у ряда самолетов 787 Dreamliner, еще не введенных в эксплуатацию, обнаружились проблемы «рядом с носовой частью» самолетов. А в мае FAA сообщило, что корпорация Boeing из-за требований со стороны авиарегулятора приостановила поставки самолетов 787 Dreamliner.

Читайте также: США возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана

Представитель Boeing сообщил газете, что компания добивается прогресса в улучшении производства и повышает собственные стандарты, несмотря на перебои в работе. Он также отметил, что новый дефект был выявлен в рамках продолжающейся проверки, проводимой Boeing.

Boeing, Boeing 787 Dreamliner
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 14 октября 2021
Среда, 13 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016