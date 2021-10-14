Boeing нашла новые дефекты в самолетах 787 Dreamliner

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, выявил новые дефекты в самолетах линейки 787 Dreamliner, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Boeing столкнулся с новым дефектом самолетов модели 787 Dreamliner. ... Проблема заключается в том, что некоторые титановые части самолетов модели 787, построенных за последние три года, оказались слабее, чем они должны быть», — говорится в сообщении газеты.
Проблемы с этими деталями являются не первыми дефектами Dreamliner. В июле Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что у ряда самолетов 787 Dreamliner, еще не введенных в эксплуатацию, обнаружились проблемы «рядом с носовой частью» самолетов. А в мае FAA сообщило, что корпорация Boeing из-за требований со стороны авиарегулятора приостановила поставки самолетов 787 Dreamliner.
Представитель Boeing сообщил газете, что компания добивается прогресса в улучшении производства и повышает собственные стандарты, несмотря на перебои в работе. Он также отметил, что новый дефект был выявлен в рамках продолжающейся проверки, проводимой Boeing.
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