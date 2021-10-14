США возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана

Соединенные Штаты планируют до конца года возобновить рейсы для эвакуации из Афганистана американцев и афганцев, обратившихся за американской визой. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

По его словам, точная дата возобновления эвакуации пока не установлена. «Как только мы получим необходимые с точки зрения документации и логистики условия, мы снова начнем организовывать рейсы», — сказал собеседник издания.

США летом завершили эвакуацию гражданских лиц из Кабула, последний американский самолет покинул Афганистан вечером 30 августа.