Биткоин торгуется выше $60 тыс. впервые с середины апреля

Утром 15 октября цена биткоина на криптобирже Bitfinex впервые с середины апреля превысила $60 тыс. За прошедшие сутки главная криптовалюта подорожала на 3%. На 9:30 по Киеву биткоин торгуется на уровне $59,5 тыс. Капитализация криптовалюты увеличилась до $1,1 трлн, по данным CoinGecko. Доля биткоина на крипторынке составляет 44,2%.
Последняя волна роста биткоина стартовала 29 сентября, с локального ценового минимума в $40,7 тыс. За более чем две недели криптовалюта подорожала на 47%. Ее цена приближается к историческому максимуму в $64,8 тыс., установленному в середине апреля.
Ранее аналитическая компания B2C2 сообщила, что рост стоимости биткоина в начале октября вызван повышенным спросом на криптовалюту со стороны институциональных инвесторов. Аналитики утверждают, что в последние недели рынок «активно смещен в сторону покупателей».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016