Биткоин торгуется выше $60 тыс. впервые с середины апреля

Утром 15 октября цена биткоина на криптобирже Bitfinex впервые с середины апреля превысила $60 тыс. За прошедшие сутки главная криптовалюта подорожала на 3%. На 9:30 по Киеву биткоин торгуется на уровне $59,5 тыс. Капитализация криптовалюты увеличилась до $1,1 трлн, по данным CoinGecko. Доля биткоина на крипторынке составляет 44,2%.

Последняя волна роста биткоина стартовала 29 сентября, с локального ценового минимума в $40,7 тыс. За более чем две недели криптовалюта подорожала на 47%. Ее цена приближается к историческому максимуму в $64,8 тыс., установленному в середине апреля.

Ранее аналитическая компания B2C2 сообщила, что рост стоимости биткоина в начале октября вызван повышенным спросом на криптовалюту со стороны институциональных инвесторов. Аналитики утверждают, что в последние недели рынок «активно смещен в сторону покупателей».