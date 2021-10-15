В Еврокомиссии не видят признаков манипулирования Россией рынком газа

Заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс в интервью болгарскому телеканалу bTV заявил, что Россия полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием на рынке.

Он описал ситуацию на газовом рынке как «идеальный шторм», отметив, что спрос на ресурс повысился во всем мире. «Спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальные количества газа, в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа», — сказал он.

Тиммерманс коснулся и вопроса о досрочном вводе в строй газопровода «Северный поток-2» — по его словам, лицензирование «Северного потока — 2» полностью зависит от властей Германии, «которые хотят обеспечить максимальную безопасность его эксплуатации».

Замглавы Еврокомисии заявил, что в Брюсселе рассчитывают на то, что цены на газ упадут в начале следующего года. Использование угля для производства электроэнергии не имеет будущего, заметил он, намного большие перспективы имеет использование природного газа и в перспективе — ядерной энергии.

13 октября Еврокомиссия заявила, что текущее повышение цен на электроэнергию в первую очередь связано с мировым спросом на газ, который растет по мере ускорения восстановления экономики. В то же время, сообщили в ЕК, не было заметно растущего предложения. Там заявили, что поставки газа из России в ЕС оказались ниже ожидаемых, поскольку «Газпром» выполнял долгосрочные контракты, но практически не предлагал дополнительных поставок.

Цены на газ в Европе начали расти в апреле, осенью они достигли рекордных показателей. 6 октября стоимость 1 тыс. куб. м превысила $1900, хотя позднее котировки снизились. Одна из причин роста цен — дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году.