В ЕС заявили о резком росте числа соискателей убежища

Европейское агентство по вопросам предоставления убежища (EASO) констатирует значительное увеличение числа соискателей убежища в ЕС: в августе государства — члены Евросоюза зарегистрировали около 56 тыс. запросов, что на 40% больше, чем в августе 2020 года. Об этом заявила исполнительный директор ведомства Нина Грегори в опубликованном в воскресенье интервью германской медиагруппе Funke.

«В том, что касается данных по заявлениям о предоставлении убежища, мы в Европе почти достигли уровня, который был до коронавируса», — сообщила она. По данным EASO, только граждане Афганистана в августе подали около 10 тыс. ходатайств, что является рекордом. «Это увеличение на 38% по сравнению с июлем», — сказала Грегори.

При этом она указала на то, что заявления о предоставлении убежища подают, прежде всего, афганцы, которых эвакуировали из Кабула, и — повторно — те, кто уже находился в Европе. «Мы не видим движения граждан Афганистана в направлении Европы», — отметила исполнительный директор EASO. В то же время, по ее словам, следует внимательно следить за ситуацией в соседних с Афганистаном странами, где сейчас находятся сотни тысяч афганцев, и которые в дальнейшем могут отправиться в ЕС. «Мы должны подготовиться к сложной ситуации с миграционным потоком из Афганистана в Европу», — предупредила она.

Грегори также сообщила, что рост числа ходатайств о предоставлении международной защиты наблюдается в этом году в странах Восточной Европы, «прежде всего, лежащих на балканском маршруте», в Болгарии, Словении, Хорватии, а также Австрии. «Одним из хот-спотов миграции является регион вокруг Беларуси, в первую очередь, Латвия и Литва», — констатировала исполнительный директор агентства.