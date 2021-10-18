Рост ВВП по итогам 8 месяцев ускорился до 2,9%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам января-августа 2021 года ускорился до 2,9% по сравнению с 2,1% по итогам января-июля, такую оценку дало Министерство экономики.
«В январе-августе 2021 года, по расчетам Министерства экономики, сводный индекс производства (СИП) увеличился на 2,1% (на 1,3% в январе-июле 2021, падение на 5,8% за восемь месяцев-2020), ВВП — на 2,9% (на 2,1% в январе-июле 2021, падение на 5,7% за восемь месяцев-2020)», — указано в августовском обзоре экономической активности в понедельник.
Как указало министерство, в августе 2021 увеличение объемов производства продемонстрировали почти все виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, что поддерживалось высоким уровнем цен на мировых товарных рынках, активным наращиванием объемов агропроизводства, оптимистичными настроениями бизнеса в условиях действия «зеленого» уровня эпидемической опасности на всей территории страны.
«Существующий восстановительный рост не позволяет говорить о полноценном посткризисном оздоровлении экономики, для этого необходимо больше времени. Кроме того, внутреннее восстановление экономики находится еще и под влиянием глобальных изменений и рисков», — отметило Минэкономики.
Среди факторов давления оно выделило обострение политических и экономических отношений между отдельными странами, злоупотребление РФ доминирующей позицией на рынке газа и резкое подорожание газа, а также распространение новой волны в мире мутировавшего штамма коронавируса.
Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%. В этом году Минэкономики и правительство ожидают роста на 4,1%, а Нацбанк — на 3,8%.
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