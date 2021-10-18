Войти
Все сервисы для ветеранов скоро появятся в «Дии»
официально
Все сервисы для ветеранов скоро появятся в «Дии»
Путин прокомментировал планы оставаться президентом до 84 лет
соседи
Путин прокомментировал планы оставаться президентом до 84 лет

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

их нравы
RSS

Талибан начал чистку «плохих людей» в «Талибане»

304
Талибан начал чистку «плохих людей» в «Талибане»

Совместная комиссия разведслужбы, МВД и МО Афганистана для чистки рядов талибов от коррумпированных лиц начала свою работу в Афганистане.

Ранее представитель МВД Кари Саид Хости сообщил, что временное правительство Афганистана, назначенное «Талибаном», создает комиссию для чистки своих рядов от коррумпированных и недостойных лиц. В заявлении отмечалось, что речь может идти о людях, получивших должности с помощью родственников, преступниках, людях с сомнительным прошлым или чиновниках, вызывающих ненависть местного населения.

«Совместная комиссия, созданная главным управлением разведки, министерством обороны и министерством внутренних дел по приказу министров Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов) для очистки рядов и групп „Талибана“ от плохих и коррумпированных людей, сегодня официально начала свою работу по всей стране», — написал представитель движения Забихулла Муджахид в Twitter.

Читайте также: Крупнейшие предприятия-загрязнители воздуха в Украине принадлежат Ахметову и Митталу

Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления «Талибана» и находящийся под санкциями ООН.

Талибан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 18 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016