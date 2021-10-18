Талибан начал чистку «плохих людей» в «Талибане»

Совместная комиссия разведслужбы, МВД и МО Афганистана для чистки рядов талибов от коррумпированных лиц начала свою работу в Афганистане.
Ранее представитель МВД Кари Саид Хости сообщил, что временное правительство Афганистана, назначенное «Талибаном», создает комиссию для чистки своих рядов от коррумпированных и недостойных лиц. В заявлении отмечалось, что речь может идти о людях, получивших должности с помощью родственников, преступниках, людях с сомнительным прошлым или чиновниках, вызывающих ненависть местного населения.
«Совместная комиссия, созданная главным управлением разведки, министерством обороны и министерством внутренних дел по приказу министров Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов) для очистки рядов и групп „Талибана“ от плохих и коррумпированных людей, сегодня официально начала свою работу по всей стране», — написал представитель движения Забихулла Муджахид в Twitter.
Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления «Талибана» и находящийся под санкциями ООН.
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