В Уэльсе изучат вопрос независимости от Великобритании

Министры правительства Уэльса создали новую конституционную комиссию, которая рассмотрит регулирование отношений региона с остальной частью государства, сообщает BBC. Один из вариантов, который будет рассмотрен комиссией,— обретение Уэльсом независимости.
Комиссия планирует разработать варианты реформы «конституционных структур Великобритании, неотъемлемой частью которых остается Уэльс». Сопредседатель комиссии профессор Кардиффского университета Лора Макалистер считает, что обсуждаться должны все варианты, и на текущем этапе исключать возможность независимости Уэльса «было бы нелепо».
Идею о независимости региона поддерживает партия валлийских националистов «Плайд камри». Скептически к ней отнеслись консерваторы.
Соединенное Королевство состоит из четырех административно-политических частей: Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Ранее в Шотландии сторонники независимости получили большинство мест в парламенте.
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