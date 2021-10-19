«Вся для армии». Как депутаты бюджетного комитета «раздерибанили» 40 миллиардов

В понедельник в парламент вернулся с подписью президента законопроект № 6052, которым распределили 40 млрд, полученных в результате перевыполнения бюджета по доходам. Он был принят во втором чтении 8 октября, за соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов. Закон увеличивает общий фонд государственного бюджета и выделяет дополнительное финансирование целому ряду несвязанных между собой проектов. И хотя принимался он под предлогом помощи армии, именно армии в результате денег и не хватило.

Началось все в сентябре, когда Офис омбудсмена сообщил о многочисленных жалобах военнослужащих на нарушения конституционных прав, в связи с задолженностью выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи. На тот момент задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляла 1 млрд 466 млн гривен. В частности, 1 млрд 271 млн гривен — это задолженность по выплате денежной помощи на оздоровление. Также сообщалось, что было прекращено финансирование «боевых выплат» военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.

Минобороны отмечало, что до конца года на выплаты военным не хватает 5,8 млрд грн. Всего на содержание армии в 2021 году не хватает 7,1 млрд грн, о чем сообщил заместитель министра обороны Александр Носов, а впоследствии подтвердил и министр.

После разразившегося скандала власти якобы признали проблему, и группа депутатов во главе с главой бюджетного комитета рады Юрием Аристовым разработала законопроект 6052, который, в том числе, должен был ее решить. Деньги на это были — по данным Госказначейства за 8 месяцев 21 года доходы общего фонда госбюджета были перевыполнены на на 27,7 млрд гривен (прирост был обеспечен по налогам и сборам, обеспеченным налоговыми органами (на 21,0 млрд грн) та таможенными органами (на 8,3 млрд грн). Более того, Минфин сообщил, что по итогам года будет перевыполнение доходов госбюджета примерно на 40 млрд гривен.

Именно с разработкой законопроекта 6052 фактически начался дележ 39,1 млрд гривен под благовидным предлогом помощи армии.

Деньги делили в такой спешке, что при подготовке законопроекта нарушили и Регламент ВРУ, и Бюджетный Кодекс (о чем заявило Главное экспертное управление парламента). В частности, не было предоставлено надлежащее финансово-экономического обоснование с соответствующими расчетами сразу по нескольким статьям. Но, учитывая «святое дело помощи армии» на это просто закрыли глаза.

Но на что же депутаты решили выделить деньги в результате:

Государственному управлению делами (на офис Президента) — 1,8 млн. грн.;

Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата КМУ (на газету Урядовый курьер) — 10 млн. грн. ;

Министерству по делам ветеранов Украины (субвенции местным бюджетам на денежную компенсацию за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, и для участников Революции Достоинства по бюджетным программам Минветеранов) — соответственно на 282 млн грн и 4 млн грн.

Министерству обороны Украины (выплата денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины по бюджетной программе Минобороны) — 4,8 млрд грн;

Министерству здравоохранения Украины — 2,1 млрд. грн.;

Национальной службе здоровья Украины (реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения по бюджетной программе МЗ) — 2 млрд грн;

Министерству энергетики Украины (погашение задолженности по зарплате работникам государственных угледобывающих предприятий по бюджетной программе Минэнерго) — 1 млрд грн;

Министерству социальной политики (выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг по бюджетной программе Минсоцполитики) — 12,05 млрд грн;

развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения по бюджетной программе Укравтодора — сразу 15 млрд грн;

субвенции местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы и осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий по бюджетным программам Минфина соответственно 1,5 млрд грн и 2,5 млрд грн;

Министерству юстиции Украины — 176 млн грн. ;

Совету национальной безопасности и обороны Украины — 9,3 млн. грн. ;

Службе безопасности Украины — 280 млн. грн.

После второго чтения появились и такие дополнительные расходы (все они направлены на лучшее обеспечение отдельных категорий чиновников):

увеличили расходы на оплату труда по бюджетной программе «Мероприятия по реорганизации Государственной фискальной службы» на 31,6 млн. грн;

увеличили расходы по бюджетной программе «Разведывательная деятельность в сфере обороны» на 200 млн. грн;

увеличили расходы по бюджетной программе «Руководство и управление осуществлением контроля в сфере телевидения и радиовещания» на 28,67 млн. грн (из них на оплату труда — на 23,5 млн. грн);

увеличили расходы по бюджетной программе «Информационно-аналитическое обеспечение координационной деятельности в сфере национальной безопасности и обороны» на 6 млн. грн;

увеличили расходы по бюджетной программе «Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов» на 12 млн. грн.

Стоит отметить, что к разделу государственного пирога бюджетный комитет не подпустил никого из «чужих». Так при отработке законопроекта в Комитет поступили 667 предложений депутатов. В целом комитет учел только 17 из них, причем 7 — в другой редакции и 1 частично). 650 предложений к законопроекту были просто отклонены.

В итоге деньги нашлись на что угодно — на Офис президента, на газету, на «Большую стройку». Вот только военным на погашение задолженности по зарплатам выделили не всю необходимую сумму. Напомним, что до конца года на содержание армии не хватало 7,1 млрд грн, а выделили только 4,8 млрд грн. То есть, попросту говоря, депутаты бюджетного комитета использовали проблемы военных для того, чтобы «рездерибанить» 40 миллиардов. И президент, поставив подпись под законом, с этим молча согласился.