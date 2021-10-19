«Вся для армии». Как депутаты бюджетного комитета «раздерибанили» 40 миллиардов

В понедельник в парламент вернулся с подписью президента законопроект № 6052, которым распределили 40 млрд, полученных в результате перевыполнения бюджета по доходам. Он был принят во втором чтении 8 октября, за соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов. Закон увеличивает общий фонд государственного бюджета и выделяет дополнительное финансирование целому ряду несвязанных между собой проектов. И хотя принимался он под предлогом помощи армии, именно армии в результате денег и не хватило.
Началось все в сентябре, когда Офис омбудсмена сообщил о многочисленных жалобах военнослужащих на нарушения конституционных прав, в связи с задолженностью выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи. На тот момент задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляла 1 млрд 466 млн гривен. В частности, 1 млрд 271 млн гривен — это задолженность по выплате денежной помощи на оздоровление. Также сообщалось, что было прекращено финансирование «боевых выплат» военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.
Минобороны отмечало, что до конца года на выплаты военным не хватает 5,8 млрд грн. Всего на содержание армии в 2021 году не хватает 7,1 млрд грн, о чем сообщил заместитель министра обороны Александр Носов, а впоследствии подтвердил и министр.
После разразившегося скандала власти якобы признали проблему, и группа депутатов во главе с главой бюджетного комитета рады Юрием Аристовым разработала законопроект 6052, который, в том числе, должен был ее решить. Деньги на это были — по данным Госказначейства за 8 месяцев 21 года доходы общего фонда госбюджета были перевыполнены на на 27,7 млрд гривен (прирост был обеспечен по налогам и сборам, обеспеченным налоговыми органами (на 21,0 млрд грн) та таможенными органами (на 8,3 млрд грн). Более того, Минфин сообщил, что по итогам года будет перевыполнение доходов госбюджета примерно на 40 млрд гривен.
Именно с разработкой законопроекта 6052 фактически начался дележ 39,1 млрд гривен под благовидным предлогом помощи армии.
Деньги делили в такой спешке, что при подготовке законопроекта нарушили и Регламент ВРУ, и Бюджетный Кодекс (о чем заявило Главное экспертное управление парламента). В частности, не было предоставлено надлежащее финансово-экономического обоснование с соответствующими расчетами сразу по нескольким статьям. Но, учитывая «святое дело помощи армии» на это просто закрыли глаза.
Но на что же депутаты решили выделить деньги в результате:
После второго чтения появились и такие дополнительные расходы (все они направлены на лучшее обеспечение отдельных категорий чиновников):
Стоит отметить, что к разделу государственного пирога бюджетный комитет не подпустил никого из «чужих». Так при отработке законопроекта в Комитет поступили 667 предложений депутатов. В целом комитет учел только 17 из них, причем 7 — в другой редакции и 1 частично). 650 предложений к законопроекту были просто отклонены.
В итоге деньги нашлись на что угодно — на Офис президента, на газету, на «Большую стройку». Вот только военным на погашение задолженности по зарплатам выделили не всю необходимую сумму. Напомним, что до конца года на содержание армии не хватало 7,1 млрд грн, а выделили только 4,8 млрд грн. То есть, попросту говоря, депутаты бюджетного комитета использовали проблемы военных для того, чтобы «рездерибанить» 40 миллиардов. И президент, поставив подпись под законом, с этим молча согласился.