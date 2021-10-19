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Партия «Слуга народа» в ноябре проведёт съезд

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Партия «Слуга народа» в ноябре проведёт съезд

Политическая партия «Слуга народа» планирует в ноябре провести съезд, но от форума с участием местных депутатов пришлось отказаться, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады, глава политсилы Александр Корниенко.

«У нас запланирован съезд партии в ноябре. Уже прошли те времена, когда съезд партии собирал 10-15 человек — теперь это, всё-таки, сотни людей, от ста до трехсот. Мы бы хотели собрать наш основной актив, а это — точно минимум сто человек», — сказал Корниенко в комментарии журналистам в кулуарах парламента во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем он сообщил, что партия пока не планирует параллельно со съездом проводить масштабный форум при участии президента и семи тысяч местных депутатов, как это анонсировалось ранее, из-за карантинных мер. «Нет, форума не будет, потому что везде красные зоны — и мы не можем просто даже людей привезти в Киев, семь тысяч человек мы не привезём. Если не будет красной зоны (в Киеве — Ред.), то 300 человек собираем (на съезд — Ред.), а если будет красная зона — то 50», — пояснил Корниенко.

По его словам, на съезде «Слуга народа» планирует обсудить обновление формата своей работы, создание вспомогательного органа, которому делегируется часть полномочий руководства партии.

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При этот на вопрос, может ли съезд решить вопрос по поводу досрочного прекращения полномочий Дмитрия Разумкова как народного депутата, Корниенко сказал: «Съезд может все что угодно решить: съезд решает много вопросов, касающихся деятельности и партии и ее фракции в Верховной Раде».

Как сообщалось, ранее Корниенко отмечал, что съезд политической партии «Слуга народа» может состояться параллельно с масштабным форумом политсилы, который запланирован на осень при участии президента Владимира Зеленского и нескольких тысяч местных депутатов.

Слуга народа
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