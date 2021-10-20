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Facebook может сменить название компании

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Facebook может сменить название компании

Компания Facebook намерена сменить название, чтобы ассоциироваться не только с одноименной социальной сетью, но со всей «вселенной» своих продуктов, сообщает портал The Verge со ссылкой на источник.

По его данным, ребрендинг, скорее всего, будет позиционировать синий логотип Facebook как лишь один из многих продуктов материнской компании, которая также владеет WhatsApp, Instagram, Oculus и другими ресурсами.

Глава Facebook Марк Цукерберг планирует объявить об изменении названия на ежегодной конференции, которая пройдет 28 октября, однако это может случиться и раньше, пишет портал.

В июле, выступая на подкасте The Verge, Цукерберг заявлял, что в следующие пять лет компания намерена измениться в глазах пользователей. «На следующем этапе деятельности нашей компании мы уйдем от видения ее пользователями компанией социальной сети и придем к видению компании-метавселенной. И, разумеется, вся наша работа в рамках приложений, которые люди используют сегодня, напрямую способствует созданию этого видения с точки зрения создания сообщества», — пояснял он.

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В понедельник компания Facebook сообщила, что собирается создать 10 тыс. рабочих мест в странах ЕС в рамках проекта по разработке «метавселенной». Этот план рассчитан на пять лет.

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