Врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили

Группа врачей, сформированная Минздравом Грузии для наблюдения за здоровьем экс-президента Михаила Саакашвили, рекомендовала госпитализировать его в профилактических целях. Об этом во вторник сообщил журналистам один из врачей Зураб Пагава.

«С целью профилактики, так как есть высокая вероятность ухудшения здоровья, и для того, чтобы застраховаться, мы издали рекомендацию о его (госпитализации», — сказал Пагава.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави, где он объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в свой адрес сфальсифицированными.