Талибы решили попросить помощи в Москве

Талибы, которое до сих пор признаны террористическим движением и запрещены в России, во время встречи в Москве хотят попросить у стран-участниц экономическую и политическую поддержку. Об этом заявил ТАСС представитель движения, заместитель министра информации и культуры временного афганского правительства Забихулла Муджахид.
«Мы попросим у стран, принимающих участие в московской конференции, у наших соседей оказать поддержку нам, особенно в экономической и политическо-дипломатической сферах», — сказал представитель талибов.
Кроме того, боевики хотят обсудить проблемы безопасности Афганистана и региона в целом.
Переговоры с участием талибов пройдут 20 октября в Москве. Это первый визит представителей группировки в Россию после прихода к власти в Афганистане в августе. Делегацию «Талибана» возглавляет второй вице-премьер «Исламского эмирата Афганистан» Абдул Салам Ханафи.
Встреча пройдет в рамках московского формата консультаций по Афганистану. Этот формат был создан в 2017 году и ставил задачей примирение уже свергнутого правительства Афганистана и находящегося тогда в оппозиции «Талибана». По информации СМИ, для участия в нынешних консультациях приглашены бывший афганский президент Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Однако спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что в Москве с афганской стороны будут только талибы.
Переговоры в московском формате также подразумевают участие Китая, Пакистана, Ирана и Индии. Госдепартамент США поддержал проведение переговоров, но заявил, что американских представителей на встрече не будет, поскольку в российскую столицу «логистически трудно» попасть.
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