В Австралии начнут делать третью прививку от коронавируса

Вакцинация части жителей Австралии бустерными дозами препаратов от коронавируса будет осуществляться с использованием вакцин компаний Pfizer — BioNTech и Moderna. Об этом в пятницу сообщил глава федерального департамента здравоохранения Пол Келли.

По словам Келли, бустерные прививки будут предложены людям с ослабленным иммунитетом. «К сожалению, иммунная система некоторых людей работает не так хорошо, как у населения в целом, и стандартная вакцинация может не обеспечить необходимой защиты. Пациенты с ослабленным иммунитетом должны получить третью дозу в период между двумя и шестью месяцами после второй», — сказал глава ведомства в ходе онлайн-брифинга в Канберре, отметив, что первыми бустерную прививку получат больные раком и перенесшие трансплантацию органов.

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант сообщил, что техническая консультативная группа по вопросам иммунизации населения до конца октября 2021 года предоставит правительству рекомендации относительно повышения эффективности вакцинации для населения в целом. Вероятно, в список таких рекомендаций будет включена и возможность бустерной прививки для лиц с нормальным иммунитетом, но подверженных высокому риску заражения в силу определенных обстоятельств или рода деятельности.

Ожидается, что первые 500 тыс. доз бустерных вакцин будут распределены с начала следующей недели.

Вакцинация в Австралии началась в конце февраля 2021 года. На данный момент Минздрав распределил свыше 29,6 млн доз разрешенных к применению в стране препаратов компаний AstraZeneca, Pfizer — BioNTech и Moderna. Согласно официальной статистике ведомства, полностью привиты от коронавируса 12,2 млн жителей, почти 17 млн человек сделали одну из двух необходимых прививок. Первый случай заражения коронавирусом в стране был подтвержден 25 января прошлого года. С тех пор в Австралии зарегистрировали 122,7 тыс. инфицированных, 1 392 из которых умерли.