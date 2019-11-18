Война русских за украинский АПК

Пока политики ломают копья вокруг моратория на торговлю землей, хочу обратить внимание на то, что аграрная отрасль только вопросом земли не исчерпывается. В этом уравнении есть еще такие составляющие, как техника и удобрения. И именно на украинский рынок удобрений давно положила глаз Россия. В этой войне за рынок объемом в миллиард долларов в год (а некоторые эксперты заявляют, что с каждым годом потребность в удобрениях возрастает, следовательно, уже сегодня объем рынка может быть в 1,5-2 раза выше) РФ очень преуспела. Методы использовали простые, как все российские «многоходовочки». Важным составляющим в себестоимости удобрений является газ. Украинские предприятия получают его по рыночной цене, которая иногда доходит до 300 долларов, а своим россияне продают по 60-70 долларов. Дальше идет демпинг — российская продукция вытесняет украинскую и любую другую очень легко. Неудивительно — конкурировать с товаром, произведенным за счет «косвенных дотациями» от государства в виде дешевого газа, ни украинцы, ни другие производители удобрений, не могут при всем желании.

По факту Украина от российского газа отказалась, с иглы соскочила, но не полностью. РФ продолжает использовать газ в качестве оружия в войне против Украины. Вот и складывается парадоксальная ситуация. Украинские заводы останавливаются, люди без работы, бюджет без налогов, Пенсионный фонд без отчислений. В химической отрасли Украины работает более 70 тысяч человек — для справки. Одно рабочее место в отрасли создает еще четыре у смежников. После захода россиян мы теряем все это — зато накачиваем долларами бюджет агрессора. Мы вроде и гоним своё зерно на экспорт, однако после этого значительную часть своей же выручки отдаем россиянам за удобрения, после чего деньги украинского АПК вращаются уже не в нашей, а в российской экономике. Отлично! Логики нет, но по факту до этого года складывалась именно такая картина. Пока с 1 июля 2019 года украинское правительство не ввело эмбарго на российскую продукцию. И свершилось чудо — украинские предприятия понемногу заработали, нынешняя ситуация на газовом рынке позволила украинским химикам выставить украинским же фермерам цены даже несколько ниже европейских, хотя, стоит отметить, что и качество украинских удобрений часто оказывается несколько ниже, чем у европейских аналогов. Но это уже выбор фермера — от крупного до малого — чем ему удобрять почву. Наши заводы десятилетиями снабжают крестьян удобрениями, и если бы не было спроса, то уже давно ни один завод не работал бы и без экспансии русских. В сухом остатке — есть работа для украинцев, бизнес агрессора покусывает локти. Очень правильное решение было. Но РФ не собиралась сдаваться.

Оказалось, что если нельзя везти удобрения из России, то их можно гнать в Украину транзитом через третьи страны. Фасовать на месте, делать вид, что это уже не из РФ продукция, а из Беларуси, Польши, Литвы, Румынии, Грузии. Можно еще поставлять своё сырьё (аммиак, например), которого в себестоимости продукции может быть около 90%, перерабатывать его на местном заводе — и потом снова-таки гнать в Украину под видом уже не российской, а, например, турецкой или сербской продукции. И основную прибыль в итоге забирать в Россию.

Следует отдать должное русским — креатив в борьбе за деньги у них очень развит. Но также развита и переоценка своей изобретательности, а также традиционный расчет на то, что вокруг них — сплошные идиоты.

Русские действительно давно и системно «обрабатывали» дружественные Украине страны. Возьмем, например, Грузию, где единственное химическое предприятие «РуставиАзот» давно принадлежит русским. Или Польша, где россияне методично скупают местных трейдеров со всей их логистикой. Или Сербия, где все химические предприятия еще несколько лет назад были банкротами, а сегодня вдруг становятся одними из главных поставщиков удобрений в Украину. Не говоря уже о Литве, которая, будучи традиционным торговым партнером Украины и членом ЕС, за последний год вдруг резко нарастила объемы поставок удобрений в Украину, при чем эти объемы, по оценками экспертов и игроков отрасли, подозрительно совпадают с объемами ввезенной в Литву продукции из РФ. Неужели Литва и литовские компании согласилась выполнить роль перевалочного хаба для российского химпрома? И что это, если не злоупотребление со стороны традиционных торговых партнеров Украины своими преимуществами на украинском рынке. И как, в таком случае, должно реагировать государство?

Видимо расчет был на то, что украинцы в этих торговых хитросплетениях не разберутся, а всевозможные лоббистские организации, подыгрывающие российским производителям и их трейдерам в Украине, быстро поднимут вой в стиле — не даёте покупать российские удобрения, дайте купить хоть грузинские, сербские или литовские. У нас, дескать, с этими странами войны нет, так в чем проблема?

Проблема в том, что есть запрет. И запрет этот введен был не просто потому что так захотелось нескольким украинским производителям (лоббисты россиян в этом контексте очень любят пугать общественность образом Фирташа), а потому что в нынешней ситуации просто нельзя позволять россиянам монополизировать наш рынок и иметь рычаг воздействия на наш АПК. Если этого кто-то не понимает — то это его проблема. Но государство такие вещи должно понимать, и даже если у ряда украинских фермеров есть свой ситуационный интерес здесь и сейчас купить удобрений подешевле, не особо заглядывая в завтрашний день, то у государства права на такую позицию нет. Даже если убрать за скобки фактор войны (что совсем неправильно, но многие считают, что в большом бизнесе именно так и надо делать), то даже с чисто прагматичной точки зрения защиты своего рынка — пускать сюда русских, которые своим демпингом тут уложат всех, нельзя, даже если Россия и Украина сегодня были бы самыми дружными странами в мире. Любая страна, думающая о своей экономике, непременно закроет рынок для любого импорта, который имеет заведомо неконкурентные преимущества перед национальными производителями и добросовестными импортерами.

Не слишком хитрую комбинацию в Украине сразу отследили и по заявке целого пула отечественных предприятий, среди которых — и возобновивший свою работу в августе этого года государственный ОПЗ, МЭРТ и Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудили специальные расследования, чтобы разобраться — что же это за импорт начал заходить в Украину. В рамках расследования предстоит услышать ответы на многие вопросы. Один из них — если страна сама еще недавно импортировала удобрения или производила их в минимальном объеме для собственных нужд — откуда вдруг взялись такие объемы для поставок в Украину? Нормальный вопрос. И хотелось бы получить на него внятные ответы. А также — не демпингует ли поставщик? Не выполняет ли бизнес в этой стране роль элементарной прокладки, через которую российские химики снова лезут на украинский рынок?

Кстати, интересно было бы ознакомиться и со списком зарегистрированных участников данного расследования. Процедура расследований МЭРТ и МКМТ подразумевает формат опросов и ответов с участием всех заинтересованных сторон, которых может касаться данное расследование. Обычно для участия в таком расследовании необходимо проходить определенную регистрацию. Сам этот перечень может многое сказать. Ведь как правило производители, в отношении которых существуют обоснованные подозрения, не спешат отвечать на вопросы в рамках подобных расследований, и избегают участия в таких разбирательствах. Потому что ответить нечего.

Правительство должно защищать в первую очередь интересы национального бизнеса, своих граждан, которые работают на украинских предприятиях. Здоровый протекционизм — это очень правильно, и вполне в духе современных тенденций. Посмотрите на действия Китая или США. Альтернатива защите своего рынка и своего производителя — закрытие предприятий и массовая миграция работоспособного населения в другие страны. Чем будем кормить армию? Откуда брать деньги на пенсии? Если рабочие уедут в Польшу — то и налоги будут платить в Польше. И еще раз — не надо петь старую песенку лоббистов российского импорта про Фирташа. У него едва ли треть рынка на сегодняшний день. Необходимо говорить об отрасли как таковой, в которой есть как частные, так и государственные предприятия. Тот же Одесский припортовый, в стабильной работе и будущей успешной приватизации которого государство должно быть заинтересовано в первую очередь. Если же дать россиянам пролезть на рынок и вытеснить наших производителей — они и цены в итоге повысят, и всё потерянное вернут.

Вот только альтернативы не будет — заново запускать наши заводы будет уже некому.