Путин заявил об угрозе для РФ от присутствия НАТО в Украине

Военное присутствие Североатлантического альянса в Украине создает угрозу для России. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Формальное членство Украины в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу для Российской Федерации, и мы отдаем себе в этом отчет», — заявил Путин, отвечая на вопрос о размещении военной инфраструктуры НАТО в Украине.

Глава Минобороны США своими заявлениями фактически открывает Украине двери в НАТО, считает Путин.

«Вот приехал министр обороны США, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО, — сказал Путин. — По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. Он говорит, что да, каждая страна имеет право».

«Никто не говорит нет», — добавил Путин, имея в виду отношение стран — членов НАТО к перспективе вступления в альянс Украины. Российский президент признал, что против членства Украины в организации не высказываются даже те лидеры европейских стран, которые сейчас блокируют процесс сближения Киева с альянсом.

Он также переживает, что страны НАТО под видом учебных центров может разместить на территории Украины свои ракеты.

Конституция Украины, напомнил он, запрещает размещать на территории страны иностранные военные базы, «но учебные центры никто не запрещает», а под этим видом «можно все что угодно разместить».

«Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» — добавил президент РФ.

Напомним, 19 октября министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Минобороны Андреем Тараном. В ходе встречи он поддержал стремление Украины вступить в НАТО.