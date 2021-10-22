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Надежда Савченко попалась на подделке сертификата о вакцинации от коронавируса

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Надежда Савченко попалась на подделке сертификата о вакцинации от коронавируса

Сотрудники Национальной полиции Украины будут привлекать к ответственности бывшего народного депутата, которая использовала поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба полиции в пятницу.

«Женщина вместе с сестрой в аэропорту пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину. Поддельные документы изъяты, ведется следствие», — говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.

Уточняется, что в аэропорту «Борисполь» во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации от COVID-19 с явными признаками подделки.

«Установлено, что одна из фигуранток является бывшим народным депутатом. Информацию о правонарушениях передали в полицию. По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины», — подчеркивают правоохранители.

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Они уточняют, что изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз.

«В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам», — резюмируют в Нацполиции.

Правоохранители не уточняют имя женщин, однако, как сообщают СМИ, речь идет о нардепе VIII созыва Надежде Савченко и её сестре Вере.

Надежда Савченко, Covid-сертификат
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