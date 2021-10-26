Зеленский все еще лидирует в президентском рейтинге – опрос Центра Разумкова

Если бы в Украине в ближайшее воскресенье проходили президентские выборы, то действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы 26% среди тех, кто намерен принять участие в голосовании, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября.

По данным исследования, сли бы в ближайшее время проходили президентские выборы, наибольшее количество голосов в первом туре получил бы Зеленский (17% всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

На втором месте пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, за него намерены проголосовать соответственно 9% и 14% опрошенных, за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — соответственно 7% и 12%.

За лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко — соответственно 7% и 10%, за экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова — соответственно 6% и 9% , за экс-нардепа Евгения Мураева — соответственно 4% и 6%, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 3% и 5%.

Следующим в рейтинге идет лидер «Украинской стратегии» Владимир Гройсман — за него готовы отдать свой голос 2% всех опрошенных и 3,5% среди тех, кто намерен принимать участи п в выборах, за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — соответственно 2% и 3%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — соответственно 2% и 2%, за шоумена Сергея Притулу — соответственно 1,5% и 2%, за представителя Всеукраинского объединения «Свобода» Руслана Кошулинского — соответственно 1% и 2%, за мэра Киева Виталия Кличко — соответственно 1% и 1%.

Согласно опросу, по сравнению с концом июля-началом августа 2021г. снизилась электоральная поддержка президента Зеленского (с 19,5% до 17% среди всех опрошенных). Также по сравнению с январем снизился уровень электоральной поддержки Бойко (с 13% до 7% среди всех опрошенных), что частично может быть связано с появлением в предлагавшемся респондентам списке кандидатов Мураева.

Кроме того, по сравнению с январем снизился уровень электоральной поддержки Порошенко (с 12% до 9% среди всех опрошенных). С конца июля-начала августа вырос уровень электоральной поддержки Разумкова (с 2% до 6% среди всех опрошенных).

Исследование проведено методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проведен в рамках исследовательских проектов, осуществляемых Центром Разумкова при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.