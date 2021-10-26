ГБР тоже скрывает информацию о расследовании ДТП депутата Трухина

Государственное бюро расследований, которое занимается ДТП с участием депутата от «Слуги народа» Александра Трухина, скрывает информацию о ходе расследования.

Ведомство вернуло без ответа запрос журналиста «Капитала», ссылаясь на формальную причину – отсутствие личной подписи журналиста. При этом запрос был отправлен на бланке редакции по электронной почте и, согласно закону, в принципе не предусматривал наличия подписи.

Напомним, ранее информацию о ДТП отказался предоставить журналистам агенства «Украинские новости» Офис генпрокурора.

В Офисе генпрокурора, в частности, не рассказали, кто был за рулем автомобиля, который спровоцировал ДТП, сколько свидетелей удалось установить и допросить. Кроме того, не сообщается, вызывали ли Трухина на допрос по делу. Правоохранители заявили, что данные по нему — тайна следствия.

Напомним, ДТП с участием Трухина произошло еще 23 августа.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Audi-A8, среди которых был Трухин, водитель автомобиля Ford Kuga и его пассажиры, в частности глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, и два пассажира автомобиля Daewoo — дети, получили телесные повреждения.

Полиция передала дело о ДТП с участием Трухина в ГБР, где до сих пор даже не установили, кто именно был за рулем автомобиля депутата Трухина.

Отметим, что ДТП — не единственный скандал, в который в последнее время попал Александр Трухин.

В СМИ появились аудиозаписи, на которых замглавы бюджетного комитета Рады Александр Трухин пытается подговорить коллег на создание теневой группы влияния и озвучивает планы по манипулированию министром финансов и Офисом президента.