ГБР тоже скрывает информацию о расследовании ДТП депутата Трухина

Государственное бюро расследований, которое занимается ДТП с участием депутата от «Слуги народа» Александра Трухина, скрывает информацию о ходе расследования.
Ведомство вернуло без ответа запрос журналиста «Капитала», ссылаясь на формальную причину – отсутствие личной подписи журналиста. При этом запрос был отправлен на бланке редакции по электронной почте и, согласно закону, в принципе не предусматривал наличия подписи.
Напомним, ранее информацию о ДТП отказался предоставить журналистам агенства «Украинские новости» Офис генпрокурора.
В Офисе генпрокурора, в частности, не рассказали, кто был за рулем автомобиля, который спровоцировал ДТП, сколько свидетелей удалось установить и допросить. Кроме того, не сообщается, вызывали ли Трухина на допрос по делу. Правоохранители заявили, что данные по нему — тайна следствия.
Напомним, ДТП с участием Трухина произошло еще 23 августа.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Audi-A8, среди которых был Трухин, водитель автомобиля Ford Kuga и его пассажиры, в частности глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, и два пассажира автомобиля Daewoo — дети, получили телесные повреждения.
Полиция передала дело о ДТП с участием Трухина в ГБР, где до сих пор даже не установили, кто именно был за рулем автомобиля депутата Трухина.
Отметим, что ДТП — не единственный скандал, в который в последнее время попал Александр Трухин.
В СМИ появились аудиозаписи, на которых замглавы бюджетного комитета Рады Александр Трухин пытается подговорить коллег на создание теневой группы влияния и озвучивает планы по манипулированию министром финансов и Офисом президента.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016