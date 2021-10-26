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В ОПЗЖ возмущены демонтажем копии ордена Отечественной войны на военном мемориале во Львове

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В ОПЗЖ возмущены демонтажем копии ордена Отечественной войны на военном мемориале во Львове

Демонтаж копии ордена Отечественной войны на военном мемориале «Марсово поле» во Львове — это очередная поддерживаемая властью дерзкая, демонстративная и показательная попытка уничтожить всякое упоминание о Великой Отечественной войне. Об этом заявили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В политсиле подчеркнули, что в Украине в ранг государственной политики введена искаженная трактовка исторических событий, отказ от памяти о героях Великой Отечественной войны и обесценивание их подвига в борьбе с фашизмом.

«Совет национальной безопасности и обороны запрещает использовать само название „Великая Отечественная война“, а региональные власти демонтируют не только памятные знаки советского периода, но и военную символику, памятники павшим воинам. В том же Львове недавно снесли Мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной, а на прошлой неделе мэр Андрей Садовой поглумился над памятью Героя Советского Союза Николая Кузнецова, предложив обменять его прах на украинцев, удерживаемых на неподконтрольной территории Донбасса и отбывающих наказание в РФ. Теперь неугодной стала уже и масштабная копия Звезды Победы, которая была центральным элементом мемориала „Марсово поле“, — говорится в партийном заявлении.

В ОПЗЖ напомнили, что недавно в Полтавской области вандалы уничтожили памятник Чапаеву, а также осквернили и разрушили еще два памятника — комсомольцам и советскому генералу Ивану Третьяку, что говорит об очевидной согласованности этих действий.

„Оппозиционная платформа — За жизнь“ заявляет, что такая политика украинской власти ‒ это оскорбление памяти о подвиге миллионов украинцев, воевавших в рядах Советской армии в годы Великой Отечественной войны и отдавших жизнь за Великую Победу. Это насильственное уничтожение исторической памяти украинского народа, неприкрытое проявление тоталитарной идеологии. И самое страшное, что это несет угрозу героизации нацистских преступников и распространения подобной практики на другие города нашей страны», — считают в политсиле.

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В связи с этим в ОПЗЖ подчеркнули, что не позволят исказить историческую память о Великой Отечественной войне и обесценить вклад павших в борьбе с фашизмом и нацизмом.

«Именно с этой целью нашей партией было создано общественное движение „Украинский фронт защиты исторической памяти“ и именно его активисты вместе с членами и сторонниками нашей политсилы продолжат защищать историческую память украинского народа ‒ память о подвиге Великой Победы и о тех, кто ценой собственной жизни отстоял мир для нашей многонациональной страны. И эта наша позиция является единственной разумной альтернативой политике власти Зеленского, у которой не осталось ничего святого, ‒ политике беззакония, ненависти, насилия и вандализма, возводимых в ранг национальной идеи», — говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Львов, ОПЗЖ
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