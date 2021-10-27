Суд ЕС наложил на Польшу штраф в €1 млн в день

Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере €1 млн в сутки до выполнения решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает Еврокомиссия. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Европейского суда юстиции.

«Польша приговорена к выплате €1 млн в день в пользу Еврокомиссии, до тех пор пока она не приостановит действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции Дисциплинарной палаты Верховного суда», — говорится в заявлении.

В задачи созданной в 2018 году в рамках судебной реформы дисциплинарной палаты для членов Верховного суда Польши входит применение дисциплинарных норм против судей вплоть до отстранения их от должности.

Власти ЕС усмотрели серьезный риск того, что власти в Варшаве будут использовать дисциплинарную палату для давления на судей с целью контроля судебных решений. После того как в июле 2021 года Суд ЕС постановил, что дисциплинарная палата должна прекратить свою работу, польское правительство пообещало распустить этот орган в ближайшие месяцы, однако этого так и не было сделано.