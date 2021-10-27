Киев в ближайшие дни может перейти в «красную» зону

Киевские власти ожидают, что столица по показателям будет подпадать под «красную» зону уже в ближайшие дни, после чего Государственная комиссия ТЭБ и ЧС может усилить карантин в городе.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в комментарии «Украинской правде».

«Мне сложно говорить, когда примет решение (о введении в Киеве „красного“ уровня эпидопасности — ред.) непосредственно Госкомиссия, но по показателям — если не случится чуда — мы будем подпадать под „красную“ зону буквально с пятницы-субботы», — отметил он.

Чиновник также добавил, что дети в школы с понедельника «точно не вернутся».

Решение о том, продолжат ли в школах каникулы или возобновят обучение в дистанционном режиме, озвучат в четверг.

Сейчас, по словам чиновника, городские власти ведут консультации с Министерствами образования и здравоохранения и ищут варианты продолжения работы школы.

Поворозник также напомнил, что городская комиссия ТЭБ и ЧС еще на прошлой неделе определила, какие ограничения будут введены в столице в случае перехода города в «красную» зону.

Он добавил, что «все к ним так или иначе готовятся», — в частности, это видно по уровню вакцинации, который растет практически каждый день.

Согласно данным Минздрава, в столице уже 3 суток подряд превышен показатель уровня госпитализации больных коронавирусом, кроме того, уже 2 суток фиксируют превышение уровня загруженности коек с кислородом.

В Киеве растет количество новых больных и смертей от коронавируса — за сутки 26 апреля в столице зарегистрировали 1 416 новых случаев коронавируса, 54 человека умерли, в том числе 1-летний ребенок — это самые высокие цифры с начала года.