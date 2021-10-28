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СБУ отчиталась о количестве обезвреженных ботов в соцсетях

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СБУ отчиталась о количестве обезвреженных ботов в соцсетях

С начала года киберспециалисты СБУ заблокировали работу 12 «ботоферм» мощностью более 65 тысяч аккаунтов, через которые в соцсетях распространялся антиукраинский, антивакцинальный и другой деструктивный контент.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, локализовано более 1200 кибератак и киберинцидентов на объекты критической инфраструктуры. А для защиты кибербезопасности государства по материалам СБУ открыто 427 уголовных производств. 62 злоумышленника уже привлечены к уголовной ответственности.

«Среди масштабных спецопераций, разоблаченных кибердепартаментом СБУ — блокирование деятельности транснациональной группировки хакеров, которые своим вредоносным программным обеспечением Egregor и Maze „взломали“ более 150 компаний из Европы и США. Ущерб от деятельности этих хакеров составляет свыше $80 млн», — отметили в СБУ.

Кроме того, заблокирована масштабная преступная схема оформления разрешительных документов моряков. Из-за несанкционированного вмешательства в работу соответствующего Государственного реестра ежегодно преступники незаконно получали более $150 млн.

СБУ активно противодействует распространению фейков пророссийской пропаганды. В частности, за этот период начато 36 уголовных производств по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. Осуждены 23 человека.

Киберспециалисты СБУ разоблачили масштабную агентурную сеть, занимавшуюся разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ. Страна-агрессор привлекла украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Телеграм-каналов: «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница» и т. д.

Как отмечается, также киберспециалисты СБУ прекратили деструктивную деятельность сети интернет-агентов, руководимой из РФ. Злоумышленники действовали на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей. Они подстрекали пользователей соцсетей к участию в акциях протеста и нарушению общественного спокойствия.

Запрещен въезд в Украину 83 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете.

По материалам Департамента кибербезопасности СБУ внесены предложения в Совет национальной безопасности и обороны по введению санкций в отношении 187 физических и юридических лиц.

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Кроме того, по решению СНБО ограничили работу 500 веб-ресурсов за распространение деструктивной информации о нарушении конституционного строя и территориальной целостности Украины. Запретили деятельность 81 разработчика программного обеспечения и поставщика компьютерного оборудования из страны-агрессора, действовавших в ущерб интересам нашего государства.

Также на территории Украины блокирована работа трех электронных платежных систем и 29 аффилированных компаний, которые использовались для финансирования террористической деятельности.

СБУ, кибербезопасность, бот
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