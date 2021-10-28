Задержаны украинцы, которые пытались попасть в Польшу с поддельными COVID-сертификатами

Украинские пограничники пункта пропуска «Ягодын» (Волынская обл.) задержали трех мужчин из Житомирской области, пытавшихся пересечь польско-украинскую границу с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в среду.
«Трое мужчин из Житомирской области в пункте пропуска „Ягодын“, пересекая госграницу, показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки. Правонарушителям 43, 38 и 35 лет. Граждане намеревались отправиться на заработки», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в настоящее время в отношении мужчин открыты уголовные производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Использование заведомо подложного документа).
«Полицейские изъяли и направили на экспертизу поддельные документы. Правонарушителям придется уплатить судебный сбор и штраф, который достигает 850 грн», — подчеркивают в МВД.
Там добавляют, что мужчинам может грозить ограничение свободы сроком до двух лет.
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