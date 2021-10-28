Войти
Шмыгаль заявил о противозаконности принудительной вакцинации
официально
Шмыгаль заявил о противозаконности принудительной вакцинации
Новая соцсеть Трампа должна «спасти США от цензуры»
позиция
Новая соцсеть Трампа должна «спасти США от цензуры»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Трамп и Маск выступили против «налога на миллиардеров» в США

478
Трамп и Маск выступили против «налога на миллиардеров» в США

Новый «налог на миллиардеров», который предложили члены Демократической партии США, заставит богатых американцев покинуть страну, заявил бывший президент страны Дональд Трамп. Слова Трампа передала его представитель Лиз Харрингтон в Twitter.

«Какая страна будет основным бенефициаром „налога на миллиардеров“ или налога на богатство? Куда переедут богатые люди и компании, оставив Соединенные Штаты в состоянии беспомощности?», — написал экс-президент.

По мнению Трампа, большинству состоятельных людей не требуется находится в США. «Я знаю все эти страны с мудрым руководством, и они заинтригованы от того, что эти радикально левые маньяки делают в конгрессе», — отметил бывший президент. Он также поинтересовался, сможет ли снова баллотироваться на пост главы государства, если переедет в другую страны, отметив, что «выстоит, тогда как многие — нет».

Против законопроекта выступил также основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск. Он указал, что государственный долг США составляет около $28,9 трлн или $229 тыс. на каждого американского налогоплательщика. «Даже установление 100% налога на всех „миллиардеров“ лишь отчасти покроет эту сумму, поэтому очевидно, что остальная часть должна будет поступить от широкой публики. Это основы математики», — написал Маск, добавив, что настоящей проблемой для страны являются расходы. Он также добавил, что когда у властей США кончатся деньги миллиардеров, «они придут за вашими деньгами».

Читайте также: Задержаны украинцы, которые пытались попасть в Польшу с поддельными COVID-сертификатами

Инициативу ввести «налог на миллиардеров» озвучил сенатор от штата Орегон Рон Уайден. Согласно его плану, наиболее богатые люди в США будут обязаны ежегодны платить налог в 23,8% с прироста стоимости торгуемых акций и облигаций. По замыслу демократов, закон позволит профинансировать социальную программу администрации президента Джо Байдена. Планируется, что закон вступит в силу в следующем году и будет применяться в отношении тех людей, чей капитал составляет $1 млрд, либо тех, чей годовой доход равен $100 млн в течение последних трех лет.

налоги, Дональд Трамп, миллиардер, Илон Маск
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 28 октября 2021
Среда, 27 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Коррупция – это лишь внешний симптом болезни

Коррупция это враг #1 для экономики Украины. Вот недавно КМИС опубликовал результаты опроса и так считают больше 40% опрошенных. Хотя лично я считаю, что коррупция - это лишь внешний симптом болезни. А вот настоящей болезнью является текущая сырьевая специализация нашей экономики.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016