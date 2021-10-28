Трамп и Маск выступили против «налога на миллиардеров» в США

Новый «налог на миллиардеров», который предложили члены Демократической партии США, заставит богатых американцев покинуть страну, заявил бывший президент страны Дональд Трамп. Слова Трампа передала его представитель Лиз Харрингтон в Twitter.

«Какая страна будет основным бенефициаром „налога на миллиардеров“ или налога на богатство? Куда переедут богатые люди и компании, оставив Соединенные Штаты в состоянии беспомощности?», — написал экс-президент.

По мнению Трампа, большинству состоятельных людей не требуется находится в США. «Я знаю все эти страны с мудрым руководством, и они заинтригованы от того, что эти радикально левые маньяки делают в конгрессе», — отметил бывший президент. Он также поинтересовался, сможет ли снова баллотироваться на пост главы государства, если переедет в другую страны, отметив, что «выстоит, тогда как многие — нет».

Против законопроекта выступил также основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск. Он указал, что государственный долг США составляет около $28,9 трлн или $229 тыс. на каждого американского налогоплательщика. «Даже установление 100% налога на всех „миллиардеров“ лишь отчасти покроет эту сумму, поэтому очевидно, что остальная часть должна будет поступить от широкой публики. Это основы математики», — написал Маск, добавив, что настоящей проблемой для страны являются расходы. Он также добавил, что когда у властей США кончатся деньги миллиардеров, «они придут за вашими деньгами».

Инициативу ввести «налог на миллиардеров» озвучил сенатор от штата Орегон Рон Уайден. Согласно его плану, наиболее богатые люди в США будут обязаны ежегодны платить налог в 23,8% с прироста стоимости торгуемых акций и облигаций. По замыслу демократов, закон позволит профинансировать социальную программу администрации президента Джо Байдена. Планируется, что закон вступит в силу в следующем году и будет применяться в отношении тех людей, чей капитал составляет $1 млрд, либо тех, чей годовой доход равен $100 млн в течение последних трех лет.