Израиль возьмет на работу до 2 тысяч украинских строителей

Обеспечение прав и соцзащита украинцев, имеющих право на трудоустройство в Израиле, а также привлечение дополнительных специалистов и Украины стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с председателем Федерации работников строительной и деревообрабатывающей промышленности государства Израиль Ицхаком Мойалем. Об этом Посольство Украины сообщает на своей странице в соцсети Facebook.
«Состоялось знакомство с организационной структурой профсоюзов Израиля, направлениями взаимодействия с профсоюзными организациями Украины. Констатирован высокий уровень сотрудничества с украинскими партнёрами. Наибольшее внимание во время беседы уделено обеспечению прав и социальной защиты граждан Украины, имеющих право на трудоустройство в Израиле. По состоянию на октябрь 2021 года в Израиле работают около 1250 украинских строителей», — говорится в сообщении.
Посольство отмечает, что правительство Израиля приняло решение о дополнительном привлечении до 2000 специалистов из Украины.
«В этом контексте сообщается, что 8-11 ноября при непосредственном участии израильских экзаменаторов на базе Государственного учебного заведения „Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства“ состоится процедура тестирования и отбора заявителей», — подчеркивается в сообщении.
Стороны констатировали, что наличие чётких и прозрачных правил по привлечению рабочей силы из Украины мешает трудовой миграции в Израиль.
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