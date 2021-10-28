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Израиль возьмет на работу до 2 тысяч украинских строителей

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Израиль возьмет на работу до 2 тысяч украинских строителей

Обеспечение прав и соцзащита украинцев, имеющих право на трудоустройство в Израиле, а также привлечение дополнительных специалистов и Украины стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с председателем Федерации работников строительной и деревообрабатывающей промышленности государства Израиль Ицхаком Мойалем. Об этом Посольство Украины сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

«Состоялось знакомство с организационной структурой профсоюзов Израиля, направлениями взаимодействия с профсоюзными организациями Украины. Констатирован высокий уровень сотрудничества с украинскими партнёрами. Наибольшее внимание во время беседы уделено обеспечению прав и социальной защиты граждан Украины, имеющих право на трудоустройство в Израиле. По состоянию на октябрь 2021 года в Израиле работают около 1250 украинских строителей», — говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что правительство Израиля приняло решение о дополнительном привлечении до 2000 специалистов из Украины.

«В этом контексте сообщается, что 8-11 ноября при непосредственном участии израильских экзаменаторов на базе Государственного учебного заведения „Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства“ состоится процедура тестирования и отбора заявителей», — подчеркивается в сообщении.

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Стороны констатировали, что наличие чётких и прозрачных правил по привлечению рабочей силы из Украины мешает трудовой миграции в Израиль.

Израиль, заробитчане, строители
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