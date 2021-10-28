Швейцария будет признавать украинский COVID-сертификат

Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Я также рад анонсировать, что мы договорились о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса», — сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с федеральным советником, вице-президентом и председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом в Киеве в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.
«Обмен нотами уже состоялся, и приглашаю всех граждан на сайт Министерства иностранных дел tripadvisor.mfa.gov.ua, где вы увидите обновленную последнюю информацию об условиях путешествий в Швейцарию», — добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Украины подчеркнул, что взаимное признание сертификатов является очень важным шагом. «Прежде всего, это шаг доверия, которое существует между нашими странами», — добавил Кулеба.
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