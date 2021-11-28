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Швейцарцы на референдуме проголосовали за введение ковидных сертификатов

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Швейцарцы на референдуме проголосовали за введение ковидных сертификатов

Граждане Швейцарии на референдуме в воскресенье одобрили поправки к закону «О мерах по противодействию пандемии», в соответствии с которыми в стране введены ковидные сертификаты с индивидуальными QR-кодами. В поддержку этого законодательства проголосовали 62,01% избирателей, сообщило правительство на своем сайте.

С 13 сентября в Швейцарии при посещении ресторанов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крупных культурных и спортивных мероприятий необходимо предъявить один из трех документов: сертификат полной вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 или ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие заболевания. Референдум по действующим с марта нынешнего года поправкам к закону «О мерах по противодействию пандемии» инициировали противники ковидных пропусков. Они усматривают в санитарно-пропускном режиме покушение на индивидуальные свободы и косвенное принуждение к вакцинации. Также они предупреждают о дискриминации невакцинированных, угрозе для социального мира в Швейцарии, опасности электронной слежки за гражданами посредством механизма выявления контактов больных людей со здоровыми.

Против поправок выступила ранее правоконсервативная Швейцарская народная партия, являющаяся крупнейшей в стране. Противоположной точки зрения придерживаются правительство и большинство членов парламента: они считают, что санитарно-пропускной режим необходим для усиления борьбы с коронавирусом. По их мнению, ковид-сертификаты дают возможность проводить мероприятия с участием большого числа людей и облегчают зарубежные поездки. В противном случае пришлось бы шире прибегать к локдаунам. На референдуме большинство избирателей поддержали позицию правительства.

Лишь в одном кантоне из двадцати (Швице) и в одном полукантоне из шести (Аппенцелле-Иннерродене) верх взяли противники нынешнего санитарно-пропускного режима. Около ста критиков действующего законодательства провели в воскресенье акцию протеста у резиденции парламента и правительства в Берне. Они размахивали швейцарскими флагами и скандировали: «Свободу! Свободу!» Вокруг резиденции утром в воскресенье полиция выставила барьеры. Как отметила телекомпания Эр-тэ-эс, такая мера применяется властями впервые во время референдума.

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Швейцария — первая в мире страна, где вопрос ковидных сертификатов был вынесен на всенародное голосование. На референдум в воскресенье были вынесены также две народные законодательные инициативы: «За достойную работу в сфере патронажного ухода» и «О назначении судей Федерального суда на основе принципа жеребьевки». Первая из этих инициатив была одобрена, а вторая была отклонена.

Швейцария, Covid-сертификат
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