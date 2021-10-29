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Суд в РФ приговорил четырех крымских татар к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет

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Суд в РФ приговорил четырех крымских татар к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону в рамках «дела Хизб ут-Тахрир» приговорил участников так называемой «третьей бахчисарайской группы» к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Российские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое они не совершали. Наши сограждане получили длительные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима: Сейтумер Сейтумеров — 17 лет, Осман Сейтумеров — 14 лет, Рустем Сейтмеметов — 13 лет, Амет Сулейманов, имеющий инвалидность — 12 лет», — написала Денисова в соцсети Facebook.

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Всем четверым вменялась ст. 205.5 (организация и участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса РФ.

«Совершая судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми украинцами, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека. Призываю представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить РФ прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на Родину», — добавила Денисова.

Крым, Людмила Денисова
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