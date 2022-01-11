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Пока омбудсмен Денисова изображает заботу об украинцах, ее семья обслуживает военно-морской флот РФ в Крыму, - СМИ

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Пока омбудсмен Денисова изображает заботу об украинцах, ее семья обслуживает военно-морской флот РФ в Крыму, - СМИ

Пока омбудсмен Людмила Денисова защищает интересы олигархов в Украине, ее родственники ведут активную предпринимательскую деятельность на оккупированном полуострове. Об этом пишет 112.ua.

«Семья предусмотрительно разделилась, чтобы все активы на оккупированном полуострове остались под их контролем, которые получила Денисова за период своей работы в правительстве. Родня Денисовой получила паспорта РФ уже после аннексии Крыма, при этом от украинских отказываться не стала, что противоречит законодательству Украины. Ну а полностью дискредитирует украинскую правоохранительную систему тот факт, что муж, ее дочери и сестра омбудсмена без каких-либо последствий ведут бизнес в Крыму и обслуживают военно-морской флот России в Севастополе, получив тендеров на 1,5 млрд руб. Итак:

  • супруг Александр Денисов с 2016 года получает доход от деятельности фирмы «Сочи-2», занимающейся недвижимостью (с 2018-го является ее соучредителем);
  • сестра омбудсмена Екатерина Ивашина в 2018 получала доход в крымской компании «Тяньши»;
  • старшая дочь Денисовой Елена Титаренко числится среди основателей компаний «Севастопольмиринсервис», «Промтекстиль», «Бизнес Альянс» и «Дигаймер», является собственником крымской Международной морской ассоциации «Мыс Горн».
  • младшая дочь Александра Квитко владеет 50% акций крымской фирмы «Д.Э.В.».

Вишенкой на торте является тот факт, что сама Денисова до 2018 года имела 25% акций в строительной фирме «Триора», учрежденной в Симферополе ещё в 2015-м, она является одним из контроллеров перерегистрированного в России ООО «Строительная компания „Крымжелезобетон“, а передала контроль над ними только после расследования журналистов.

Также среди учредителей „Триоры“ числятся два бывших народных депутата от „Батькивщины“ Сергей Велижанский и Андрей Сенченко. Именно Велижанский стал кошельком семьи в Крыму, на него Денисова переписала доли в большинстве своих фирм в Крыму. Он владеет 13 компаниями: „Дигаймер“ и „Севастопольмаринсервис“ и „Промтекстиль“ (где есть доли старшей дочери Денисовой Елены Титаренко), а также „Аграрный“, „Бизнес Альянс“, „Проммеханизация“, „Алькор-Нвп“, Крымская промышленная компания, Крымская продуктовая компания и т.д. Сферы их деятельности достаточно разнообразны: сдача в аренду помещений, строительство, выращивание овощей и бахчевых, торговля продуктами, морские перевозки и т.п», — пишет СМИ.

Как видим, несмотря на то, что уже много лет украинская омбудсмен занимает четкую антироссийскую позицию и формирует определенный имидж страны-агрессора, якобы правящей на полуострове «драконовскими» методами, сама Денисова имеет в Крыму недвижимость, а её семья занимается там бизнесом и платит налоги в бюджет РФ, заключает издание.

Крым, Людмила Денисова
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