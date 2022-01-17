Украинские политики спокойно ведут бизнес в Крыму, - СМИ

В последнее время все чаще вскрываются злоупотребления лиц, находящихся при власти, на почве ведения бизнеса в Крыму, однако Президент Зеленский и его окружение никак на это не реагируют. Одним из таких политиков, которые кричат о массовом нарушении прав человека на полуострове, но не упускают возможности извлекать оттуда прибыль, стала омбудсмен Людмила Денисова. Она владеет внушительными активами через близких родственников, которые успели обзавестись российскими паспортами после аннексии 2014 года. В частности, документы в 2014-2015 гг. получили: муж Александр Денисов, дочери Елена Титаренко и Александра Квитко, мать Нина Анкудинова и сестра Екатерина Ивашина.

Об этом пишет издаине FromUA.

Все ее близкие родственники там являются бизнесменами, которые платят налоги в бюджет РФ, отмечает издание. Из открытых реестров следует, что фирма Александра Денисова ООО «Сочи-2», занимающаяся сдачей недвижимости в Симферополе, за 2020 год принесла ему 212 тыс. рублей прибыли. Принадлежащая младшей дочери Александре Квитко ООО «ФИРМА Д.Э.В.» по результатам того же года получила 387 тыс. рублей прибыли. Оформленные на старшую дочь Елену Титаренко ООО «Промтекстиль» (производство тканей и прядильных волокон) сгенерировал в позапрошлом году 1,12 млн рублей, а Международная морская ассоциация «Мыс Горн» (профиль — морские перевозки и торговля) дала за тот же период 1,22 млн рублей прибыли. Однако это мелочи по сравнению с деньгами от предприятий, которые чиновница контролирует через экс-нардепа от «Батькивщины» Сергея Велижанского. Так, ООО «Алькор-Нвп» (профиль — строительство, торговля стройматериалами, аренда недвижимости) дало выручки целых 53,18 млн рублей — более 19 млн гривен.

Также интересно, что муж старшей дочери Денисовой — Елены Титаренко и сестра омбудсмена Екатерина Ивашина занимаются обслуживанием Военно-морского флота России в Севастополе. Связанные с ними фирмы получили тендеров на полтора миллиарда рублей, это почти полмиллиарда гривен.

Сама омбудсмен через украинскую ООО «Триора» является одним из контроллеров перерегистрированного в России ООО «Строительная компания «Крымжелезобетон». Ее партнерами по этому бизнесу оказались еще два бывших народных депутата от партии «Батькивщина» Сергей Велижанский и Андрей Сенченко. В 2015 году в Крыму действительно был «национализирован» завод «Крымжелезобетон», четверть которого также принадлежала Денисовой, но структура собственности одноименной строительной компании осталась неизменной. При этом владение данным активом она, будучи народным депутатом от «Народного фронта» (А. Яценюк) в 2015-16 гг., не указала в своей декларации. Ничего удивительного, ведь чиновница трижды избиралась в Раду по спискам партии Тимошенко и работала министром соцзащиты в правительствах Юлии Владимировны и Арсения Петровича. Кстати, именно Велижанского называют «кошельком» семьи омбудсмена в Крыму: на него Денисова переписала доли в большинстве своих фирм на полуострове. В итоге, он управляет 13 компаниями различного профиля.

«Бизнес-активы омбудсмена Денисовой и ее родственников позволяют жить ей на широкую ногу: при официальной зарплате в 161 тыс. гривен, она в прошлом году нашла возможность очень быстро закрыть кредит в украинском банке на 8,5 млн гривен, потраченный на покупку недвижимости. Не иначе как нажила „непосильным трудом“ благодаря „снятию сливок“ в Крыму», — пишут журналисты.

Помимо вышеописанного, омбудсмен пристроила свою старшую дочь, гражданку РФ в Фонд социального страхования, на должность замдиректора, ответственную за финансовую составляющую.

«Во время исполнения Еленой Титаренко ее обязанностей в Фонде были разворованы средства в 1 млрд гривен. Но когда новый директор Фонда Елена Дума в апреле 2020 г. вскрыла этот коррупционный нарыв, Денисова через своих людей внезапно организовала комиссию для „мониторинга соблюдения прав человека“. Нового директора отстранили от должности, однако она успела передать накопленный фактаж в ГБР и СБУ. Непонятно как вообще допустили назначение гражданки России в украинскую госструктуру и в связи с чем не расследуются ее вопиющие преступные действия», — отмечается в материале.

«От Президента неоднократно звучал тезис, что ведение бизнеса с ОРДЛО и Крымом — незаконно и представляет угрозу для безопасности государства, следовательно таких людей нужно наказывать. Однако мощная патриотическая риторика власти о том, как мы собираемся возвращать полуостров, не согласуется с реальностью, когда поощряется правовой нигилизм для немногих избранных, а в отношении политических оппонентов санкции вводятся только на основании подозрения, которое не доказано в суде. Информация о злоупотреблениях омбудсмена — полностью в открытом доступе. Но не сама Денисова, ни ее родственники под санкции не попадают, Офис Президента даже увольнение не инициирует. Молчат в СБУ, ничего не делают в ГБР и многочисленных антикоррупционных органах, которые должны были бы давно взять в разработку омбудсмена. Видимо, в ее случае политическая целесообразность не диктует необходимость пресечения злоупотреблений и наведения порядка», — пишет издание.