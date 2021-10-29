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Смак, знайомий з дитинства: в чому секрет популярності гематогена?

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Смак, знайомий з дитинства: в чому секрет популярності гематогена?

Гематоген — незамінний допоміжний засіб при анеміях, для сприяння росту організму та загоєння ран, відомий не одному поколінню, який досі не втратив довіри населення.

«Це смак дитинства, саме з дитинства йде впевненість у тому, що він корисний, «В межах потреби, якщо лікарі призначають, тоді його купляють для діток», «Довіряємо», — діляться враженням про продукт пересічні громадяни.

Проте, час від часу у інформаційному просторі спливає інформація, буцімто «гематоген тепер не такий, як раніше», в ньому мало користі та забагато цукру, а надмірне захоплення ним взагалі є шкідливим.

Що з цього є правда, а що чутки та необгрунтовані домисли? Саме на ці питання можна отримати відповідь, переглянувши сюжет на сайті єдиного легітимного виробника гематогену в Україні.

Виключні майнові права на знак «Гематоген» в Україні має фармацевтичне підприємство «Натур+», що знаходиться у місті Ірпінь на Київщині і нині є єдиним в країні легітимним виробником під цією торгівельною маркою.

Як пояснив експерт у справах інтелектуальної власності Валерій Ситцевой, знак гематогену визнано добре відомим в Україні, дані про що містяться на сайті Мінекономрозвитку.

«Це означає, що відповідно до Статті 6 bis „Паризької конвенції про охорону промислової власності“ цей знак охороняється на території України як „добре відоме“ і будь-яке використання не тільки цього знаку а і схожого до ступеня змішення є порушенням законодавства», — зазначив адвокат Ситцевой.

Отже, саме той, справжій, відомий всім з дитинства «Гематоген» таки існує, і виробляють його лише в Ірпені, на потужностях підприємства «Натур+».

Підприємство здійснює діяльність на основі ліцензії, наголошує Марія Глушак, заступник директора з контролю якості, головна уповноважена особа. Спочатку «Гематоген» виробляли лише як лікарський засіб, але згодом підприємство розширило асортимент випуском дієтичних добавок. Виробництво та контоль якості на підприємстві здійснюється на рівні вимог щодо лікарських засобів.

На офіційному сайті можна ознайомитися із сертифікатом GMP (Good Manufacturing Practice — це частина системи забезпечення якості, котра гарантує, що продукція виробляється і контролюється за стандартами якості, згідно з торговельною ліцензією, та відповідає її призначенню — ред.), який отримало підприємство «Натур+».

На виробництві суворо дотримуються санітарних норм — без бахіл у виробничі приміщення потрапити неможливо, попереджає начальник дільниці виробництва гематогену Роман Кошма. І саме тому, побачити сам процес народження батончиків можна лише через вікно ззовні довгого коридору — за склом високий клас чистоти і стороннім туди не можна. На дільниці дотримуються усі необхідні вимоги щодо виробництва та контролю. Виробництво батончиків починається з сировини, яка отримується за протоколами вхідного контролю і тільки при його наявності сировина може йти в роботу.

Під час виробництва кожна партія батончиків проходить обов’язковий технологічний контроль, на кожну серію продукту оформлюють дозвіл виробництва, де фіксують усю інформацію від отримання сировини до виходу партії на склад готової продукції та реалізації.

Обов’язковим компонентом справжньоого гематогену є чорний харчовий альбумін, білок плазми крові великої рогатої худоби — підприємство вже багато років закупляє сировину у виробника, який схвалений відповідно до імплементованих процедур на основі результатів аудиторської перевірки.

Інші складові — цукор, згущене молоко та крохмальна патока — виключно натурального походження і високої якості. Виготовлення гематогену здійснюється за традиційною, перевіреною роками технологією із повною гарантією якості.

Що стосується альбуміна, в плитці гематогена його рівно стільки, скільки прописано по регламенту — кожна плитка перевіряється на вміст альбуміну в лабораторії, це обов’язкова умова.

Пакування є завершувальною стадією виробничого процесу — запакована продукція підлягає повному контролю, тому прямує на карантинний склад, але до аптеки шлях ще неблизький. Продукція зі складу карантину ще не дозволена до продажу, далі — склад готової продукції, де статус карантину знімається шляхом маркування, що робиться на основі сертифікату якості, отримати який продукція може виключно після висновку сертифікованих фізико-хімічної та біохімічної лабораторій та дозволу для реалізації і лише після цього партії гематогену можна продавати.

Як же визначається вміст альбуміну у плитці гематогену?

Олег Яненко, завідувач фізико-хімічної лабораторії з контролю якості ТОВ «Натур+», розповів, що для визначення вмісту білку зразок гематогена спалюють у сірчаній кислоті в апараті К’єльдаля. Отримані експериментальні дані вносять до відповідних протоколів, а потім через формулу розрахунку отримують результати вмісту альбуміну. Партія гематогену, що знаходилася в лабораторії на час зйомок, гідно витримала випробування — після обробки відповідних експериментальних даних було отримано розрахункове значення 6,12% білку, це є нормою і входить в межі специфікації. Кількісне визначення білку у готововому продукті по специфікації регламентовано від 5,63% до 8,13%.

Особлива вимога на підприємстві ставиться до мікробіологічної чистоти готової продукції, яку контролюють у власній мікробіологічній лабораторії.

«Осовна мета нашої лабораторії, щоб наш продукт був чистий за показником мікробіологічна чистота», — пояснює завідуюча мікробіологічної лабораторії з контролю якості Людмила Охріменко.

Мікробіологічний посів триває 7 днів, по завершенню дослідження результати вносять до сертифікату якості — тепер це готова продукція для реалізації в аптечній мережі та спеціалізованих магазинах, де кожну партію обов’язково буде супроводжувати сертифікат якості, адже це є вимогою законодавства.

Користь для організму, особливо дитячого, і нині підтверджують українські лікарі. Гематоген — натурпродукт плюс джерело білків, жирів, вуглеводів та мінералів, що містяться у пропорціях, близьких до складу крові дитини. Харчовий альбумін — повноцінний білок, у своєму складі має незамінні амінокислоти, що не синтезуються в організмі. Залізо, що міститься у продукті у двохвалентному вигляді, добре всмоктується, а одночасне застосування з білком підвищує абсорбцію гемового заліза.

«Альбумін — це білок, який дуже добре й дуже швидко засвоюється організмом. Коли потрібен білок? Коли треба, щоб організм ріс, коли треба, щоб організм, наприклад, загоював рани. Абсолютно корисний препарат, я б рекомендував цей продукт, виходячи з його складу — білок і легкозасвоювані вуглеводи», — каже Євген Сова, лікар-терапевт. Разом із тим додає, гематоген — не цукерка, тож вживати слід помірно, не перевищувати рекомендовану щоденну норму, вказану на упаковці. Препарат слід з обережністю вживати хворим на цукровий діабет, про що також вказано на упаковці та в інструкції.

Отже, міфічний образ шкоди від гематогену розвіяно. Будьте інформаційно озброєні та здорові!

лекарства, гематоген, Натур+
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