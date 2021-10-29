Украина осталась в списке стран, граждан которых будут пускать в ЕС

Совет Европейского Союза добавил Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу в список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки. Украина также осталась в списке стран, для жителей которых Совет ЕС рекомендует постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах.
"После пересмотра в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, к списку добавились Аргентина, Колумбия, Намибия и Перу", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС в пятницу.
Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет и далее пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.
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