Microsoft стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией около $2,46 трлн, опередив Apple с капитализацией примерно $2,41 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу.
Стоимость акций Apple падает почти на 4% после публикации данных квартальной отчетности вечером в четверг. Объем выручки компании оказался ниже, чем средний уровень, предсказанный аналитиками. Акции Microsoft, наоборот, пошли вверх и растут примерно на 1% — ее отчетность, опубликованная ранее на этой неделе и свидетельствующая об уверенных темпах развития компании, больше понравилась инвесторам.
Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft — одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов.
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