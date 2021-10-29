ЦИК назначила довыборы на округе умершего нардепа Полякова

Центральная избирательная комиссия назначила на 27 марта 2022 года промежуточные выборы народного депутата по избирательному округу № 206 (Черниговская обл.) в связи со смертью нардепа Антона Полякова.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 26 января 2022 года.
Напомним, утром 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи «скорой», но констатировали смерть.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «естественная смерть». По предварительной информации правоохранителей, причиной смерти нардепа является острая коронарная недостаточность.
Причинами смерти Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом, заявил на брифинге начальник полиции Киева Иван Выговский.
Позже нардеп Галина Янченко (фракция «Слуга народа») сообщила, что у скончавшегося Полякова в крови токсикологи обнаружили алкоголь и метадон. Позже директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подтвердил эту информацию. Правоохранители рассматривают две версии попадания метадона в организм Полякова — самостоятельное употребление или отравление.
26 октября стало известно, что в крови погибшего Полякова, помимо метадона, обнаружили также примесь димедрола.
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