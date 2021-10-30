Валенсу обвинили во лжи о сотрудничестве со спецслужбами

Бывшему президенту Польши Леху Валенсе предъявили обвинение в даче ложных показаний по делу о его возможном сотрудничестве со спецслужбами во времена Польской народной республики (ПНР, так называлась Польша с 1952 по 1989 годы). Об этом сообщает Институт национальной памяти (ИНП) Польши.

29 октября Валенсу вызвали в прокуратуру, его допросили в качестве подозреваемого. Показания экс-президента «должны были служить доказательством в уголовном процессе о подделке оперативных документов Службы безопасности 1970-1976 годов в ущерб его интересов», заявил институт. Там добавили, что Валенса отказался дать объяснения и не признал себя виновным.

Как сообщает ИНП, речь идет о показаниях, которые Валенса дал в 2016 году после того, как в Польше обнародовали документы, свидетельствующие о том, что в 1970-х годах он работал на спецслужбы в качестве тайного агента по кличке Болек и готовил для них специальный отчеты. Среди документов были бумаги, изъятые во время обысков у вдовы экс-главы МВД Польши Чеслава Кищака.

В феврале 2016-го в отношении Валенсы началось расследование, а позже в Польше завели уголовное дело. Тогда экс-президент утверждал, что секретные документы, в которых говорилось, что он сотрудничал с коммунистическими спецслужбами, не являются подлинными. Во время предъявления ему содержимого папки с доносами Валенса заявил, что они не были им написаны или подписаны, как это утверждается в самих документах.

В ИНП заявили, что достоверность показаний Валенсы не подтвердили эксперты-графологи. Кроме того, ведомство заявило о наличии доказательств, которые свидетельствуют, что рассекреченные документы настоящие. Эксперты изучили 158 документов, найденных у Кищака, и сравнили их с «более чем 140 бумагами, которые в период с 1963 года до 2016 года, несомненно, лично написал или подписал Валенса».

За дачу ложных показаний в Польше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до восьми лет.

Валенса неоднократно отрицал сотрудничество с Службой безопасности ПНР. В 2016 году он признался, что общался с контрразведкой, но настаивал, что не писал доносов. Выдвинутые против него обвинения экс-президент назвал клеветой, «попыткой дискредитировать его в глазах общественности и, как следствие, принизить его роль в истории».

Валенса стал президентом Польши в 1990 году, однако на выборах 1995-го уступил победу Александру Квасьневскому (во втором туре). В 1983 году он был удостоен Нобелевской премии мира.