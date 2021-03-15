Леху Валенсе сделали операцию на сердце

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса перенес в понедельник операцию на сердце. Как сообщил журналистам его представитель Марек Качмар, прогноз врачей благоприятный.

«Лех Валенса после операции, в сознании, прогноз хороший. Больше сказать не могу», — отметил Качмар.

78-летнему политику была проведена операция, связанная с работой кардиостимулятора, установленного ему в США более 10 лет назад.

Перед операцией бывший политик записывал «прощальное» видеообращение.