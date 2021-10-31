Рада на следующей неделе может сменить нескольких министров

Депутаты Верховной Рады на следующей неделе могут рассмотреть вопрос о смене глав четырех или пяти министерств, в том числе министерства обороны. Как сообщила в воскресенье заместитель главы парламентской фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук, военное ведомство может возглавить вице-премьер, и.о. главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников.
«Не идет речь о смене всего Кабинета министров, речь о нескольких министерствах. Я думаю, что уже в четверг мы сможем провести голосование как минимум по четырем министрам, а возможно и пяти», — сказала она в эфире телеканала «Украина-24». Замглавы фракции добавила, что кандидатов представят в понедельник на заседании фракции партии «Слуга народа».
Кравчук отметила, что на пост министра обороны, который сейчас занимает Андрей Таран, президент Владимир Зеленский может предложить Резникова. «Мне импонирует кандидатура господина Резникова на Министерство обороны. Это прерогатива президента. Если он будет представлен, я его поддержу и, думаю, что фракция поддержит», — подчеркнула она. Кравчук назвала Резникова «хорошим профессиональным юристом и переговорщиком». Кроме того, она обратила внимание, что, по стандартам НАТО, это «гражданская должность», то есть ее может занимать человек без опыта военной службы. Необходимость смены министра обороны Кравчук объяснила тем, что в ведомстве существуют проблемы в сфере закупок.
Она также сообщила, что голосование по вопросу увольнения министров в парламенте может пройти уже в среду.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016