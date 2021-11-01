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РФ обвинила Украину в попытке втянуть ее в силовую провокацию

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РФ обвинила Украину в попытке втянуть ее в силовую провокацию

Украинские власти якобы пытаются втянуть Россию в боевые действия на Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

«Да, обострение налицо. Попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются», — сказал российский министр.

В частности, речь идет про «загадочную историю» о том, что Украина применила в Донбассе беспилотник Bayraktar, купленный у Турции, продолжил Лавров.

«Командующий Вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось. Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее, показать «крутость», что они вот начали уже бомбить в грубое, в прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности и предложить собраться в «нормандском формате», — заявил он.

В то же время Лавров подчеркнул, что «встреча ради встречи» России не нужна.

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В конце октября Генштаб Украины сообщил, что впервые применил на Донбассе беспилотник Bayraktar. Эти боевые дроны были закуплены у Турции в 2019 году, они способны нести четыре ракеты с дальностью до 8 км (в некоторых модификациях — до 16 км). Как заявили в Генштабе, беспилотник использовали «для принуждения противника к прекращению огня».

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «не наступает, а отвечает». По его словам, применение дрона на Донбассе не нарушало договоренностей о режиме прекращения огня.

Через несколько дней, после того как появилась информация об атаке дрона на Донбассе, источники газеты The Washington Post сообщили, что Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Сергей Лавров, Донбасс
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