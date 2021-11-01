Кандидаты от «Слуги народа» побеждают на округах № 184 и 197

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в округе № 184 (центр — г.Новая Каховка Херсонской области) после подсчета 99,46% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, побеждает представитель партии «Слуга народа» Сергей Козырь (64,58%), у ближайшего конкурента Игоря Йосипенко от партии «Европейская солидарность» — 14,29%.

В округе № 197 (центр — г.Канев Черкасской области) по результатам обработки 50,35% электронных протоколов лидирует представитель партии «Слуга народа» Виталий Войцехивский (45,78%). У ближайшего конкурента — самовыдвиженца Владислава Голубя — 25,01%.

Выборы проводятся в один тур.

Как сообщалось, 31 октября в мажоритарных избирательных округах (№ 184 в Херсонской области и № 197 в Черкасской области) прошли промежуточные выборы народных депутатов.

Внеочередные выборы проводились в связи с досрочном прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко — в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.