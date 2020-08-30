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«Слуга народа» определилась с кандидатом в депутаты по округу №208

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«Слуга народа» определилась с кандидатом в депутаты по округу №208

Кандидатом от партии «Слуга народа» на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе № 208 (центр — г.Бахмач Черниговской области) 25 октября будет правозащитник Анатолий Гунько, сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Такое решение было принято на первом этапе съезда партии в воскресенье. Кандидатуру Гунько предложила Черниговская партийная организация», — сообщила Кравчук агентству «Интерфакс-Украина» в воскресенье.

Гунько — уроженец с.Сальное Нежинского района Черниговской области, адвокат, правозащитник, директор ООО «Гильдия права».

На парламентских выборах 2019 года баллотировался по округу № 209 (центр — г.Нежин Черниговской области) от партии «Батькивщина». В 2015 году баллотировался в Киевский областной совет от партии «Наш край».

Как сообщалось, 5 июня ЦИК Украины своим постановлением назначила на 25 октября 2020 года промежуточные выборы в Раду в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область) в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Валерия Давыденко, избранного в этом избирательном округе. Тело Давыденко было найден в его офисе в Киеве с огнестрельным ранением головы 23 мая.

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Давыденко был избран в Верховную Раду нынешнего созыва как самовыдвиженец в 208 округе. Был внефракционным, с декабря 2019 года — членом депутатской группы «Доверие».

выборы, Слуга народа, Анатолий Гунько
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