Молдова рассчитается с Россией по долгам за газ

«Молдовагаз» выплатит долг «Газпрому» в течение пяти лет, соглашение об этом компании подпишут до 1 мая 2022 года, следует из протокола, который подписали страны 29 октября. Документ опубликовало Министерство инфраструктуры Молдавии на странице в Facebook.
Соглашение об урегулировании долга за газ, который «Газпром» предоставлял жителям правого берега Днестра (подконтролен Кишиневу), будет предусматривать, что помимо долга компания выплатит и пени.
Напомним, что речь идет о сумме в 700 млн. долларов. Выплата долга была одним из условий России для подписания нового газового контракта.
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