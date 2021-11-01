Кабмин выделил 400 млн на кислородные станции

Украина планирует закупить кислородные станции. Кабинет министров выделил на это дополнительно 400 млн гривен.
Такое решение было принято по результатам совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По итогам совещания, профильным министерствам было поручено организовать координацию закупки кислородных станций.
На эти нужды правительство выделило дополнительно 400 млн гривен.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в украинских больницах наблюдается повышенный спрос на кислород для больных. Это объясняется, в частности, распространением «Дельта»-штамма и регламентными работами на заводах.
По его словам, сейчас все вопросы, по обеспечению больниц кислородом решаются оперативно и командно, а необходимость кризисного реагирования связана с двумя факторами.
Первый — рост использования кислорода из-за значительно большей его потребности для лечения пациентов с «Дельтой».
Другой — регламентные работы на мощностях двух производителей кислорода, которые суммарно производят 130 т кислорода. Регламентные работы на одном заводе уже завершились и на другом — только начались, на другом — работы продлятся до 1 ноября.
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