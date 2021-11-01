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Минобороны Украины опровергло информацию о российских войсках вблизи границы

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Минобороны Украины опровергло информацию о российских войсках вблизи границы

Министерство обороны Украины опровергает распространившуюся в СМИ информацию о возобновлении наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений «Запад 2021».

«По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирована», — сообщает пресс-служба Минобороны.

В министерстве предположили, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания российских войск на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений.

«Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства агрессора и изменением их численности вблизи государственной границы Украины», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, газета The Washington Post обнародовала данные о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».

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Также газета обнародовала заявления официальных лиц, которые на условиях анонимности сообщили, что перемещения российских войск вызывают озабоченность в США и Европе.

Минобороны, отношения с Россией
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