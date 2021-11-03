ЦИК назвала победителя на довыборах в Черкасской области

Кандидат от партии «Слуга народа», мэр Золотоноши Виталий Войцеховский одержал победу на промежуточных парламентских выборах в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область).

Такие данные 100% электронных протоколов УИК опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии в среду утром.

Войцеховский, выдвинутый партией «Слуга народа» на выборах в ОИО № 197, набрал 46,95% голосов избирателей. На втором месте в округе самовыдвиженец Владислав Голуб (25,44%) и кандидат от ВО «Свобода» Андрей Ильенко (9,53%).

Ранее были обнародованы данные 100% протоколов УИК об итогах голосования в ОИО № 184 на Херсонщине, там победил кандидат от «Слуги народа» Сергей Козырь.

Для установления результатов промежуточных выборов ЦИК должна получить от окружных избирательных комиссий оригиналы протоколов об итогах голосования с мокрыми печатями.