Президент Польши обвинил Беларусь в массированной гибридной атаке

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ответственность за происходящее на восточной границе страны лежит на властях Белоруссии. На пресс-конференции в Братиславе он заявил, что появление сотен мигрантов — массированная гибридная акция против Польши и ЕС.
По словам Дуды, поток мигрантов контролируют белорусские власти. «В последний момент их намеренно увели с трассы в лес, чтобы они атаковали польскую границу в месте, где нет официального перехода», — указано в заявлении, которое транслировали местные СМИ.
Польский президент заверил, что государственные службы страны были готовы к различным сценариям. «Несмотря на огромное давление пограничникам удалось предотвратить нарушение границы», — заявил Дуда. Он отметил, что польские власти хотели помочь мигрантам и пытались направить в Беларусь гуманитарную помощь, однако официальный Минск отказался ее принять.
При этом ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона» заявил, что мигрантов, которые накануне оказались возле польской границы, якобы намеренно ввозили в его страну некие транзитеры.
Накануне вечером сотни мигрантов попытались прорваться через белорусско-польскую границу в Гродненской области. Они начали ломать заграждения, но на польской стороне были встречены слезоточивым газом.
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